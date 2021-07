Mari Fernandez lança ’Agonia’ com Vitor Fernandes - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 11:17 | Atualizado 03/07/2021 11:27

Rio - Depois do sucesso de 'Não, Não Vou' , Mari Fernandez preparou uma nova versão do single “Agonia”, em parceria com o cantor Vitor Fernandes. Faixa que faz parte do álbum "Piseiro Sofrência" chegou aos aplicativos de música nesta sexta-feira com videoclipe que faz diversas referências às divas da música pop.

Composta pela própria Mari em parceria com Rafael Leal, Gabriel BK e Filipe Pinheiro, “Agonia” é a terceira canção inédita divulgada com o álbum “Piseiro Sofrência” e a aposta da cantora para se consagrar como nome do piseiro feminino. A letra traz toda a personalidade da artista que, apesar de ter apenas 20 anos, é muito intensa e madura.

“Eu cheguei com a ideia de compormos a canção com a palavra agonia, depois que ouvi a história de um amigo que se dizia muito agoniado, que não aguentava mais esperar e eu fiquei com isso dentro de mim. Quando a gente foi compor eu falei que tinha que ter esse sentimento retratado e também levar para o lado romântico. Foi assim que surgiu o refrão que fala que a pessoa não aguenta mais esperar para ver o amado. Então pegamos a agonia e juntamos com a sofrência da Mari, que eu sei que o povo gosta de sofrer, e eu acho que o Brasil vai gostar bastante da música que é linda e tem um sentimento fora do normal”, conta Mari.

O clipe ousado apresenta referências de Lady Gaga e Katy Perry colocando Mari Fernandez em perucas e roupas glamurosas. “A gente pensou muito em cada detalhe para mostrar o que mais eu posso oferecer no meu trabalho, então cenário, iluminação, focamos em coisas diferentes dos outros clipes e ficou muito bacana. O Vitor trouxe uma energia muito boa para o clipe e tenho certeza que muita gente vai ficar hipnotizado assistindo ao clipe também”, espera a cantora.