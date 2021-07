Simão lança ’Itajaí’ - Divulgação

Publicado 03/07/2021 11:16 | Atualizado 03/07/2021 11:26

Rio - “E se quiser fugir, sair de Itajaí, viajar por aí, eu cantor, cê atriz”, é com essa frase que o refrão romântico do novo single de Simão chega aos nossos ouvidos e conquista nossos corações. Em um pegada pop indie, o cantor apresenta “Itajaí” que ficou disponível nesta sexta-feira em todos aplicativos de música.

A canção, que homenageia a cidade natal do cantor, surgiu de um retiro musical. Simão e dois amigos produtores, Schirmer e GianLucca, ficaram isolados seis dias em Tagaçaba- Paraná com o objetivo de escrever novas histórias. “Itajaí” surgiu no último dia e fala sobre uma paixão tão grande que a pessoa está disposta a deixar sua cidade para ser feliz com seu amor em qualquer lugar do mundo.

“Essa música é bem diferente das outras que eu já lancei. A gente estava com essa ideia de fazer algo meio Indie, mas que tivesse um balanço na melodia. Começamos a ouvir as opções e na hora eu percebi que cabia o nome Itajaí na melodia e gostei muito”, explica Simão.