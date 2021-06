Mari Fernandez - Divulgação

Mari FernandezDivulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:06

Rio - Neymar, Rodrigo Faro, Lexa, Virgínia, Rafa Kalimann são alguns famosos que se renderam ao hit “Não, Não Vou”, de Mari Fernandez. Sucesso no TikTok, a canção atingiu o TOP 1 das mais tocadas no Spotify Brasil. Isso dá a Mari o título de primeira mulher a chegar à posição mais alta do chart com música solo em 2021, além de ser a única cantora do forró a atingir essa marca. Na semana passada, a canção já havia conquistado o TOP 1 Viral Mundial no aplicativo.

fotogaleria

Publicidade

Em entrevista ao DIA, ela contou que ficou surpresa com a repercussão. "Uma semana depois (do lançamento do clipe), o meu empresário e a esposa dele resolveram soltar o vídeo dançando nas redes sociais. Quando a gente viu, o pessoal já estava fazendo a dancinha através do vídeo deles, como a Virginia (Fonseca), Gkay, Tirullipa, MC Guimê e Lexa, Resende, é muita gente famosa. Isso me surpreendeu porque são influenciadores nacionais. Fiquei muito feliz com eles fazendo a dançando, vendo que o meu trabalho chegou a pessoas que eu já admirava", contou ela.

Em julho, a cantora cearense, de 20 anos, lança o clipe da faixa “Agonia”, que também faz parte do álbum "Piseiro Sofrência".