Publicado 28/06/2021 10:53 | Atualizado 28/06/2021 11:43

São Paulo - Tiago Leifert, que ganhou destaque ao assumir o lugar de Faustão na programação da Globo, deu um "puxão de orelha" nos jurados do "Super Dança dos Famosos" no último domingo (27). Segundo o jornalista, o júri dá notas muito altas para as celebridades e isso tem que acabar. Os analistas convidados atenderam a recomendação, os fixos continuaram a tradição do extinto "Domingão".

Antes de Mariana Santos e do professor Élcio Bonazzi se apresentarem, Leifert provocou o júri técnico -- composto por Wesley Safadão, Caio Ribeiro e Rafa Kalimann. "Eu sou de uma época que eu vinha aqui e dava 9,7, 9,6. Você já deu nota assim, Caioba?", questionou.

"Você é mais rigoroso do que eu. Eu não, eu costumo dar 9,9 ou 10", respondeu o comentarista da Globo. Tiago então lembrou que Mariana, inclusive, já levou uma nota de 9,8 de Simaria na primeira fase do programa, algo incomum.

"Acaba com a gente [uma nota dessa], dependendo das outras notas pode tirar você da competição, mas é o julgamento de cada um. A gente tem que respeitar a opinião, então nem sempre agrada todo mundo", explicou Mariana.

"Vamos acabar com esse negócio de 10. Acabou, acabou!", decretou Leifert, com um ar bem-humorado. "Semana que vem, pelo amor de Deus", pediu a competidora. "Semana que vem, então tá bom", concordou o jornalista, que emendou: "Vamos dar notas polêmicas, o Caio tá muito polêmico. Ele tá muito polêmico hoje".

Ribeiro, por sua vez, negou que daria notas baixas, mas os jurados pareceram incentivados pelo apresentador e economizaram no 10. Rafa Kalimann, por exemplo, deu um 9,8 para Mariana. Após isso, Leifert brincou. "Olha, meu briefing funcionou! Ai, que alegria, eu quero polêmica", disse.