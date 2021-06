Mari Fernandez - Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 24/06/2021 14:18

Rio – Como uma música se torna um hit atualmente? Viralizar em dancinhas no TikTok é um caminho que muitos cantores buscam, mas com Mari Fernandez aconteceu naturalmente. A cearense, de apenas 20 anos, viu a música 'Não, Não Vou' se espalhar pela rede social e impulsionar números em plataformas de streaming, como Spotify e Deezer, assim como as demais faixas do álbum 'Piseiro Sofrência', lançado recentemente.

"Assim que eu ouvi 'Não, Não Vou', como diz aqui no interior, eu pensei: 'é bala, é um hit'. Ela é muito boa, tem melodia, tem letra do início ao fim. Quando a música foi produzida, a gente não pensou que ela seria uma música para TikTok, mas, depois, consumindo a canção, a gente resolveu criar uma dancinha porque é automático, o refrão dela combina muito", diz a cantora, que fica feliz com a repercussão entre os famosos.

"Uma semana depois (do lançamento do clipe), o meu empresário e a esposa dele resolveram soltar o vídeo dançando nas redes sociais. Quando a gente viu, o pessoal já estava fazendo a dancinha através do vídeo deles, como a Virginia (Fonseca), Gkay, Tirullipa, MC Guimê e Lexa, Resende, é muita gente famosa. Isso me surpreendeu porque são influenciadores nacionais. Fiquei muito feliz com eles fazendo a dançando, vendo que o meu trabalho chegou a pessoas que eu já admirava", conta a artista, que se tornou o primeiro artista do forró a alcançar o primeiro lugar viral global do Spotify.

'Piseiro Sofrência'

Mari Fernandez conta que vem de uma família musical e que ama o forró. Sua vó era compositora, a tia tinha uma banda do gênero e a mãe e alguns primos também são cantores. Com 8 anos, ela já cantava na escola e, aos 10, aprendeu a tocar violão de tanto observar o padrasto.

"Desde os 15 eu já trabalhava tocando em barzinho, me sustentando através da música. Também sou compositora e tenho músicas gravadas por alguns artistas do Nordeste, mas agora estou vivendo um momento de reconhecimento que não tinha vivido ainda. Ontem mesmo a gente estava vendo que tinha material rolando na Suíça, ou seja, a Mari Fernandez está levando o piseiro para o mundo", destaca Mari, que quer ver mais mulheres no gênero.

"É um gênero muito dominado por homens. A gente ainda não tinha visto uma mulher com essa proporção, graças a Deus eu fui a primeira, mas espero que venham muitas. Que através de mim, eu possa incentivar muitas cantoras a viralizarem no piseiro, até porque elas vão me ajudar. Quanto mais mulheres no piseiro, mais comum vai ficar e a Mari vai estar lá junto com elas".

A cantora ainda fala sobre a escolha de cantar o piseiro. "Todo mundo está ficando apaixonado por essa pisadinha. A gente resolveu entrar nesse estilo, que é o forró mais atualizado, e combinar com a minha característica do Nordeste, meu sangue nordestino, aqui no Ceará toca muito. Então, eu juntei muito da minha sofrência, porque eu curto bastante sertanejo, com o piseiro. Assim nasceu o 'Piseiro Sofrência' da Mari Fernandez".

Próximos planos

Apesar de ter lançado o clipe de 'Não, Não Vou' neste mês, Mari revela que já tem planos para as próximas semanas. Em julho, ela lança o clipe da faixa “Agonia”, que também faz parte do álbum 'Piseiro Sofrência'. Em agosto, ela promete um novo álbum com mais músicas autorais.

"Tenho trabalhado muito para que isso não seja só um momento, para trazer mais músicas boas para o meu público e os meus fãs. No momento, eu só penso em trabalhar e o futuro a Deus pertence. Se a gente vai continuar subindo patamares... Eu espero que sim. Que Deus abençoe e venha mais hits para viralizar a Mari Fernandez", finaliza.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes