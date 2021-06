Dani Coimbra - Marcelo Wance

Publicado 24/06/2021 10:59

Rio - Após passar por um processo de imersão profissional e metamorfose, a cantora carioca Dani Coimbra, lança, nesta quinta-feira, seu primeiro single do ano, uma releitura autorizada do sucesso “A Beleza É Você Menina”, que ganhou o público na voz do cantor Bebeto, em meados de 1970. Composta por Rubens e o rei do samba rock (Bebeto), o single tem arranjo inovador de samba-funk, inspirado em artistas da cena atual, como The Weeknd e Drake.

Além da faixa, também está disponível o videoclipe da canção, gravado em maio deste ano, respeitando todas às normas da Organização Mundial da Saúde, com vista deslumbrante dos principais pontos turísticos da capital, Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Produzido pela “PD Produções”, roteirizado e dirigido por Vinicius Azevedo, as cenas ganharam vida no interior das acomodações temáticas e também na varanda, exibindo assim, uma paisagem de tirar o fôlego. No decorrer do audiovisual, diversas mulheres com estereótipos distintos exibem sua graça, ressaltando o encanto singular que cada uma possui.

Segundo a artista, as expectativas para o lançamento são as melhores possíveis. “Faço meu trabalho com imensa dedicação e amor, por isso, imagino que está música irá tocar diferentes gerações e alcançar a memória afetiva de muitos. A leveza e energia positiva que viso transmitir é percebida no clipe, acredito que vamos aquecer, de algum modo, os corações”, afirma Dani.

Esta obra se torna ainda mais especial, por ser a primeira faixa do próximo EP, intitulado “INDOMÁVEL”. Que aborda justamente a valorização e o empoderamento feminino, evidente na aparição da cantora no clipe, no qual, exibe um amor próprio inabalável e sua beleza pelas mãos de Sue Lima, profissional responsável pela maquiagem da intérprete.

Participativa em todas as etapas, desde as ideias a produção em estúdio de “A Beleza É Você Menina”, com Magno Cortês e Márcio Andrenne, o resultado promete ganhar os fãs, amantes da Música Popular Brasileira e novos grupos, afinal, o tamanho talento e simpatia de Dani conquistam à todos.