Fabíola Reipert assina contrato com a Record - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 10:47

Rio - Nesta semana, a jornalista Fabíola Reipert assinou contrato com a Record Entretenimento, empresa do Grupo Record voltada à gerenciamento de carreira, publicidade, eventos, projetos especiais e licenciamentos.

A comentarista do quadro A Hora da Venenosa terá sua carreira gerenciada pela empresa, que tem o objetivo de trabalhar a sua imagem nas redes sociais e gerenciar projetos em diferentes campos, assim como Reinaldo Gottino, apresentador do Balanço Geral SP, cujo contrato foi fechado em maio.“Estou muito feliz por fazer parte do time da Record Entretenimento. Tenho certeza de que faremos uma ótima parceria e muitas coisas legais”, diz Fabíola Reipert sobre este novo momento de sua carreira.“A Fabíola é uma profissional que tem crescido muito nos últimos anos e, graças a sua dedicação, faz muito sucesso. Para nós, será uma excelente oportunidade trabalhar essa parceria com a certeza de que será bem-sucedida”, afirma Paulo Calil, diretor da Record Entretenimento.