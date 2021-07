Lara Silva - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 18:06

Será que a fila andou para Neymar? Pelo menos é garantem os fãs do craque nas redes sociais. O modo FBI de investigação foi acionado por eles, que apontam a influenciadora Lara Silva como a escolhida. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, a gata é de Fortaleza, mas está morando em São Paulo.

Aos 19 anos, Lara se mudou para o novo lar há quase um ano. Se antes ela gravava os vídeos nos cômodos simples de sua casa na capital cearense, hoje, ela ostenta um apê de 200 metros quadrados na capital paulistana. No YouTube, onde tem mais de 400 mil inscritos, ela compartilhou um tour da nova residência.

Além de uma varanda nada modesta, o apartamento também conta com churrasqueira e área gourmet. Chique, né? A influenciadora se tornou um fenômeno ao gravar danças nas redes sociais, relembrou do passado, quando a família acordava com tiros na rua. "Eu tinha medo de ir à esquina comprar o pão", contou Lara, filha de costureira.