Eliana e Rodrigo Faro - Instagram

Eliana e Rodrigo FaroInstagram

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 17:03 | Atualizado 03/07/2021 17:05

Após polêmica envolvendo seu nome, Rodrigo Faro se manifestou neste sábado, cobrando um posicionamento do SBT diante da notícia de que ele teria se recusado a fazer teste contra a Covid-19 antes de gravação no programa ao lado de Eliana, na emissora.



"Nesse momento difícil que minha família está passando, deveria estar repousando e cuidando da minha saúde e da saúde delas. E não me preocupando com notícias falsas, mentirosas e criminosas que só fazem mal pra mim e pra minha família. Mas a verdade sempre aparece e a justiça será feita", escreveu Faro, em seu instagram.



Publicidade

O apresentador ainda anunciou que tomaria medidas legais contra o portal que veiculou a notícia e cobrou um posicionamento do SBT. O texto dizia que a emissora havia se irritado com a postura de Faro, o que não se confirmou. "Jamais me neguei a fazer exame! Diga a verdade SBT! Vocês não me deixaram fazer exame porque já tinha feito! Estou aguardando!”, finalizou.





Após a pressão, a emissora de Silvio Santos confirmou a versão do apresentador em comunicado oficial. “O apresentador Rodrigo Faro não se negou a fazer o teste para Coronavírus ao ir gravar ação comercial no SBT no último dia 30 de junho. O apresentador chegou ao SBT com seu motorista, tendo o veículo sido direcionado à vaga próxima a entrada ao camarim. Foi recepcionado por dois funcionários do SBT que o conduziram ao camarim onde se encontrava sua equipe”, disse o canal.



Publicidade

“Lá foi informado sobre a realização do teste quando afirmou já tê-lo realizado na manhã do mesmo dia, por ter gravado uma ação comercial para outro cliente (apresentou em seguida o teste com resultado negativo para Covid). Diante disto, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse. Não circulou pelas dependências da emissora, ficando restrito nas áreas de estúdio e camarim. Esses são os fatos, e desejamos o pronto restabelecimento do apresentador”, afirma ainda em nota.