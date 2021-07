Rodriguinho e o seu inseparável narguilé - Reprodução

Rodriguinho e o seu inseparável narguiléReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 08:32 | Atualizado 02/07/2021 10:29

Rio - O cantor Rodriguinho, ex-vocalista do grupo de pagode Travessos, passou por uma situação complicada. De acordo com o quadro "Hora da Venenosa", do programa "Balanço Geral", o pagodeiro descobriu, após passar por um teste de DNA, que não era o verdadeiro pai de uma criança para a qual já vinha pagando pensão alimentícia há dois anos.

A mulher de Rodriguinho na época, Thaís, desconfiou da situação e o orientou a fazer um teste de DNA. O resultado do exame deu negativo. O cantor também já havia registrado a criança. O caso fará parte do livro que o pagodeiro está lançando, no qual vai contar sua história. Ele também relembra a fase em que foi despejado e morou na rua.