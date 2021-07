Marisa Monte - Reprodução do Instagram

Marisa MonteReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 12:45 | Atualizado 04/07/2021 12:51

Rio - Depois de dez anos sem lançar álbum inédito, Marisa Monte liberou o disco "Portas" nesta semana, que está repercutindo dentro e fora do Brasil. O disco da cantora brasileira conseguiu entrar no TOP 100 de álbuns mais vendidos do iTunes dos Estados Unidos, ocupando a posição 98º.

fotogaleria

Publicidade

Marisa, desta forma, conquistou a melhor entrada de um artista brasileiro nesta categoria da plataforma de vendas digitais norte-americana. Mas não para por aí porque o novo trabalho da artista também conseguiu números expressivos em países da América Latina e Europa.

Na Argentina, "Portas" atingiu a 84ª posição na Apple Music. Em Portugal, o disco alcançou a 10º posição na mesma plataforma enquanto no país vizinho, a Espanha, Marisa conquistou a 9ª posição do iTunes com o novo trabalho.