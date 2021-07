Marina Ruy Barbosa - Globo

Marina Ruy BarbosaGlobo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 10:49 | Atualizado 04/07/2021 10:52

Rio - Marina Ruy Barbosa não segurou às lagrimas ao escutar a música "Epitáfio" no Altas Horas deste sábado. Sérgio Britto, integrante da banda Titãs, interpretou a música ao vivo no programa de Serginho Groisman e comoveu a atriz, que está no ar na reprise de Império, na faixa das 21h.

“Fiquei aos prantos aqui tentando me concentrar, tentando manter a compostura, mas, nossa, os sentimentos ficam muito aflorados. É muito lindo, um privilégio estar aqui. É simplesmente tão lindo o que a música diz, o significado dela e o quanto a gente tem que valorizar o hoje, o agora, as pessoas que a gente ama e tentar buscar ser feliz”, comentou ela.

Na sequência, a atriz ainda fez reflexão sobre o atual cenário do Brasil. “Às vezes, a gente vive se preocupando, porque é tanta pressão da sociedade, de tudo, que às vezes a gente esquece do simples, que é o mais importante”, destacou Marina.

Carolina Dieckmann, Selton Mello, Marcelo Adnet, o grupo Roupa Nova e o cantor Belutti, da dupla com Marcos, também estiveram presentes no programa deste sábado.