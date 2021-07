Juliette - Reprodução do Instagram

JulietteReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 16:57 | Atualizado 04/07/2021 16:58

A amizade entre Juliette Freire e Anitta segue firme e forte. É que a campeão do "Big Brother Brasil 21", da Globo, está passando o domingo na mansão da Anitta, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Depois de passar uma breve temporadas na casa da Poderosa, a maquiadora se divertiu com familiares da estrela, entre elas a mãe de Anitta, Miriam Macedo, num animado karaokê. Tudo foi registrado nas redes sociais.



"O povo perguntando quando é que a família de Anitta vai expulsar a gente daqui. Pergunte para eles! Olha onde está mamacita", disse Juliette mostrando sua turma se divertindo no local.