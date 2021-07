Paulo Gustavo - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 15:48 | Atualizado 04/07/2021 15:55

Dea Lucia, mãe do humorista Paulo Gustavo, prestou homenagens aos dois meses da morte do filho, devido a complicações da Covid-19, com fotos fofas dos netos. "Meu filho amado você está aqui ao meu lado em cada sorriso e abraço de Romeu e Gael. Te amo", escreveu ela, no Instagram.



Nos comentários, muitos amigos e admiradores de Paulo deixaram mensagens de carinho para ela, que inspirou o filho a criar o seu maior sucesso, a peça "Minha Mãe é uma Peça", que virou um fenômeno no teatro e nos cinemas do Brasil.



"Muito amor", escreveu Sabrina Sato. Fabiana Karla, Marcus Majella, Monique Alfradique e mais famosos também encheram os comentários de corações para Déa Lúcia. Romeu e Gael são frutos do casamento do ator com o médico Thales Bretas. Os meninos nasceram em agosto de 2019 nos Estados Unidos.