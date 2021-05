Irmãos mortos em tragédia, na BR-356, foram sepultados sob forte comoção; reconhecido o corpo do pedestre atropelado no acidente. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 03/05/2021 17:15 | Atualizado 03/05/2021 19:49

ITAPERUNA - Familiares reconheceram nesta segunda-feira, 03, no Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, o corpo do pedestre de 53 anos que morreu após ser atropelado no trágico acidente que deixou três mortos, na BR-356, altura do KM 39, na chegada do município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Trata-se de Jorge Carmo de Mello, conhecido como “Carlão”. Entre as outras vítimas fatais estavam dois irmãos, - uma menina de 9 e um menino de 12 anos -, que são netos de um comerciante conhecido no bairro Boa Fortuna e sobrinhos-netos de um grande empresário de uma rede de lojas de eletrodomésticos situadas na cidade. Na ocasião, as outras duas pessoas que estavam no automóvel, - a mãe e o padrasto das crianças -, ficaram feridas. O sepultamento dos irmãos aconteceu, às 17h, no cemitério São José do Avaí, no bairro Aeroporto, onde há cerca de 10 anos foi enterrado o pai deles que foi assassinado a tiros no município.

De acordo com informações recebidas pela equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiros que foi acionada para o acidente às 17h20, deste domingo (02/05), e esteve no local prestando socorro, o motorista do carro teria colidido com um muro e atropelado o pedestre que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local assim como o garoto que estava no veículo junto com a família. A menina morreu horas depois no Hospital São José do Avaí onde a mãe permanece internada. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo foi socorrido pela ambulância do PU em estado menos grave. Continua após vídeo.

Publicidade

Publicidade

Os avós paternos são muito queridos onde moram - no bairro Boa Fortuna - e a tragédia comoveu diversos vizinhos. "Vi as crianças crescerem e ainda não estamos acreditando! O avô por parte do pai está arrasado porque eram os únicos netos do filho que faleceu quando a menina estava preste a nascer. É uma dor que não deve dar para mensurar. Só podemos orar agora pela mãe deles e para que Deus conforte a todos", disse ao DIA o aposentado José de Souza morador do bairro.

Publicidade