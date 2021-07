Gerson Brenner conseguiu arrecadar R$ 120 mil para comprar um carro adaptado - Reprodução do Instagram

A filha de Gerson Brenner não conseguiu conter a emoção ao comprar um carro adaptado para o pai com o dinheiro de 'vaquinha online'. O ator se destacou como um dos filhos de dona Armênia na novela Rainha da Sucata, da TV Globo.



Em agosto de 1998, ele levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na Rodovia Ayrton Senna. Ele chegou ao hospital em coma profundo, passou por cirurgias e ficou 23 dias na unidade de terapia intensiva. Como consequência, Brenner teve locomoção e fala comprometidas.



"Sem vocês nada disso seria possível, agradeço imensamente a cada um que fez parte disso. Ele nem acreditou! Era realmente inalcançável para nós, realização de um sonho! Gratidão, estamos felizes demais. O galã ta motorizado", escreveu Vica Brenner na legenda do vídeo que publicou no Instagram.



O carro foi enfeitado com balões vermelhos, como se fosse embrulhado para presente. A filha de Gerson anunciou a vaquinha virtual em maio e conseguiu arrecadar R$ 120 mil para adquirir o veículo.



