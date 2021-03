Gerson Brenner e a esposa, Marta Brenner Arquivo Pessoal

Publicado 09/03/2021 14:57 | Atualizado 09/03/2021 15:20

Vica Brenner, filha do ator Gerson Brenner, abriu uma vaquinha online para arrecadar uma quantia em dinheiro para comprar um carro adaptado para o pai conseguir sair de casa. Segundo Vica, Brenner - que teve sequelas após ser baleado na cabeça no auge de sua carreira de ator, em 1998 - não consegue sair de casa há 23 anos, por conta de sua dificuldade de locomoção.

"Meu pai nunca foi em nenhuma comemoração minha, em nenhuma data especial de dia dos pais na minha escola, principalmente por causa da mobilidade dele. Por conta do excesso de peso dele, ele não cabe nos carros normais. E eu tô vindo aqui pedir a ajuda de vocês, porque eu queria muito que meu pai pudesse sair de casa. [...] Não consigo comprar um carro pra ele que tenha toda a mobilidade que ele precisa. Um carro com um elevador que levanta a cadeira de rodas, porque ele não consegue mais ajudar a sentar no carro, além de não caber num carro convencional, ele precisa de um carro completamente adaptado", explica.

Ela ainda foi às lágrimas ao contar como o trágico episódio mudou a vida de Gerson Brenner da água pro vinho. "Eu conheci meu pai aos 8 anos de idade. Eu falava com ele por telegrama. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer algo por ele, sem saber se isso vai dar certo ou não, mas eu tô tentando. Meu pai está há 23 anos em uma cadeira de rodas. Há 23 anos a vida dele mudou completamente, da água pro vinho. Ele tem uma pessoa incrível ao lado dele, mas essa pessoa não tem capacidade financeira pra dar tudo que ele merece. Meu pai está há 23 anos sem saber o que é colocar o pé na rua, sem saber o que é ir num parque, à praia, sem saber o que é sair de casa. Ele só sai de casa quando tem alguma complicação e precisa ir ao hospital. Isso é muito difícil, porque ele sempre foi muito ativo, sempre correu na orla da praia".

