Arthur, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:53 | Atualizado 08/04/2021 15:01

Rio - Os fãs de Arthur, participante do 'Big Brother Brasil 21, estão fazendo uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para o instrutor de crossfit dar entrada em um carro quando sair do reality. Eles já arrecadaram R$4.485,00 dos R$5 mil que estipularam.

fotogaleria

Publicidade

"Sim Arthur, você possui fãs! E por isso, sabendo de toda sua história, conhecendo sua humildade, queremos ajudá-lo de alguma forma pós confinamento. A intenção é que você consiga dar entrada no carro que você tanto fala. Ou que consiga ter uma estabilidade financeira até se recolocar no mercado de trabalho. Foi pensado também em utilizar para a cirurgia do ombro. Enfim, só queremos e desejamos o seu melhor. Se você também é fã do crossfiteiro de Conduru, ajude com o que puder para mostrarmos que ele não está sozinho nessa!", diz o anúncio da vaquinha.

À Quem, a assessoria de Arthur confirmou a vaquinha e disse que a família dele já está ciente. No entanto, eles só aceitaram que ela fosse feita desde que o dinheiro fosse doado para instituições de caridade e pessoas que estão passando necessidade. "Os fãs começaram a mandar mensagem ontem sobre a ideia da vaquinha com o intuito dele dar entrada no carro. A irmã do Arthur acabou concordando, desde que quando ele sair do programa ele utilize esse dinheiro para ajudar instituições, comprar cestas básicas e ajudar pessoas que estão precisando da terra dele. O Arthur já teve um projeto no passado, no qual ele bancava tudo. O Arthur vai se assustar quando sair. É uma atitude dos fãs muito grandiosa. Mas a ideia é que o Arthur use o dinheiro para ajudar aqueles que estão precisando no momento", informou.