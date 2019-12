Faustão ataca Luisa Sonza ao vivo na final da 'Dança': 'Está livre disso'

Rio - Faustão deu uma alfinetada em Luisa Sonza, ao vivo, durante a final do quadro "Dança dos Famosos", exibido dentro do "Domingão do Faustão", pela Globo. A cantora, que foi uma das participantes da competição, esteve no estúdio para acompanhar a final. Faustão, então, deixou todo mundo sem graça ao perguntar se Luisa estava sorrindo por estar "livre" da disputa.

"Aqui está a gaúcha que mais trabalha no Brasil. Ela e o Whindersson Nunes. Por que você está com esse sorriso ainda? Por que acabou a Dança e você está livre disso", ironizou Faustão pouco depois da Luisa contar que não se dedicou muito à competição por conta de sua agenda de trabalho.

A cantora, no entanto, foi elegante e fugiu do conflito. "Não. Eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. É muito especial para mim toda vez que eu piso nesse palco, toda vez eu tenho vontade de chorar de emoção. Também quero agradecer ao Léo [Santos, bailarino], que já é um ganhador por tudo o que ele fez para eu chegar até aqui. E agradecer também toda equipe, que é maravilhosa e eu vejo como uma família pra mim", disse Luisa, que foi eliminada da competição no dia 24 de novembro.