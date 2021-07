Zeze di Camargo e Rodrigo Faro - Reprodução do Instagram

Zeze di Camargo e Rodrigo FaroReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 20:05 | Atualizado 03/07/2021 20:07

A alfinetada de Zezé Di Camargo surtiu efeito e chegou até Rodrigo Faro! Mais cedo, o cantor se manifestou nas redes sociais dizendo que o apresentador da Record "venderia a própria mãe por audiência". O comentário surgiu após uma notícia dar conta de que Faro havia se recusado a fazer um teste de Covid-19, no SBT, para participar do programa de Eliana. Em resposta ao cantor, Rodrigo disparou:

"Caríssimo Zezé Di Camargo. Pelo respeito que tenho ao artista que você é, ao homem, pai de família e por tantos anos de amizade eu me sinto confortável em responder o seu comentário a meu respeito e de minha mãe.... Você tem todo direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza", iniciou ele, no Instagram.



O apresentador se disse chateado com a manifestação do cantor. O comentário de Zezé surgiu num publicação do jornalista Leo Dias no Instagram. "Fico ainda mais triste com essa sua atitude em um momento tão delicado de saúde como estou passando, pois, ao contrário de você, os demais integrantes da família Camargo e outros tantos colegas da classe artística me mandaram mensagem de carinho e torcida pela minha recuperação. Se sua intenção foi 'lacrar' com seu comentário, felizmente você não conseguiu".