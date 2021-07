Gil do Vigor - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 22:06 | Atualizado 05/07/2021 08:10

Convidado especial do "Super Dança dos Famosos", da Globo, Gilberto do Vigor revelou que irá viajar em setembro para os Estados Unidos, onde vai cursar seu PhD. E, pela primeira vez, ele contou que deve ficar por lá durante os próximos seis anos estudando.

Recém contratado da emissora carioca, o ex-BBB21 revelou que deve manter a sua vida de influenciador de forma remota, mas surpreendeu ao dizer que pretende ficar, pelo menos, 6 anos vivendo fora do país. Já com o passaporte carimbado para entrar em solo norte-americano, o economista contou a Tiago Leifert que está com passagem comprada para embarcar rumo a Davis, na Califórnia, no próximo dia 3 de setembro.

"Vou embora, eu já tenho até a data: 3 de setembro. Já estou com passagem comprada e é meu sonho Vou me regozijar e lutar, porque a batalha é grande", diz. Apesar do longo período, ele crê que ficará o máximo de tempo devido ao grau de dificuldade do seu campo de estudo.

Ficarei lá entre quatro e seis anos, acredito que seis porque a parte que eu estudo é a luta que só Jesus sabe. É a parte de métodos quantitativos, então dura um pouquinho mais", explicou durante o programa. "Tem férias de verão e vou vir para o Brasil. 'Mainha' está aqui, minha família tá aqui e meus amigos também. Mas a maioria do tempo estarei lá vigorando", concluiu.

Vale lembrar que Gilberto contou que reservará um dia da semana para seus compromissos de celebridade e ainda comentou a emoção que sentiu ao saber que dividira as manhãs com Ana Maria Braga, no quadro “Tá Lascado”, no “Mais Você", da Globo.