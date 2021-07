Na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte, os cariocas aproveitam o dia ensolarado para fazer piqueniques - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 10:29 | Atualizado 03/07/2021 14:43

Rio - O município do Rio tem previsão de tempo claro a parcialmente nublado ao longo deste sábado (3). Pela manhã, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura pode chegar a 27ºC, com mínima de 11°C. Com o dia ensolarado, os cariocas aproveitaram para curtir um passeio ao ar livre na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte.

No domingo (4), a aproximação e passagem de uma frente fria aumentará a nebulosidade na capital fluminense. A previsão é de chuva fraca no período da noite.

Confira a previsão da semana:

Segunda-feira: o transporte de umidade do oceano manterá o predomínio de céu nublado no Rio, com previsão de chuva fraca nos períodos da madrugada e manhã

Máxima: 25ºC/ Mínima: 13ºC

Terça-feira: o céu estará nublado a parcialmente nublado, por conta da atuação de ventos em altos e médios níveis da atmosfera. Sem previsão de chuva



Máxima: 26ºC / Mínima: 14ºC

Quarta-feira: o céu continuará nublado a parcialmente nublado, por conta da atuação de ventos em altos e médios níveis da atmosfera. Sem previsão de chuva



Máxima: 25ºC / Mínima: 13ºC