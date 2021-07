Maioria dos confrontos no bairro aconteceu na Comunidade da Barão - fotos Reprodução das redes sociais

Maioria dos confrontos no bairro aconteceu na Comunidade da Barãofotos Reprodução das redes sociais

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 13:43 | Atualizado 03/07/2021 16:13

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, confirmou na manhã deste sábado (3) a segunda fase da ocupação da Polícia Militar na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Equipes já reforçam o policiamento no local desde o início de junho, por conta dos constantes confrontos na região . A previsão é que a Praça Seca também receba o programa Bairro Seguro, projeto de polícia de proximidade que já atua em algumas regiões da capital.

O anúncio do projeto de ocupação foi feito durante o evento de inauguração da 4ª Cia do 7º BPM (São Gonçalo), neste sábado. Policiais militares que serão formados na segunda quinzena de julho devem participar do reforço policial. "A partir da semana que vem estaremos ocupando a Praça Seca e vamos acabar de uma vez por todas com a guerra daquele local", disse Castro.

O governador do #Rio, @claudiocastro, acaba de confirmar para a próxima semana a #OcupaçãoPraçaSeca, na #ZonaOeste. O anúncio foi feito há pouco durante a inauguração da 4ª Cia do #7BPM, em Santa Izabel, São Gonçalo, juntamente com o Secretário da #PMERJ, Cel Rogério Figueredo. pic.twitter.com/iQPKo9SIcs — @pmerj (@PMERJ) July 3, 2021