Neste sábado, o Estado do Rio registrou 135 mortes e 2.533 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 17:46 | Atualizado 03/07/2021 17:49

Rio - Neste sábado, 3, o Estado do Rio registrou 135 mortes e 2.533 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 56.011 óbitos e 965.699 casos provocados pela doença no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste sábado.



Segundo a secretaria, 900.009 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 1.338 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria Covid está em 39,4%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 59,9%.

Cenário

De acordo com a SES, além da redução no número de mortes pela doença, o número de internações por síndrome respiratória aguda grave também reduziu em 41%.

O mapa apontou que o Rio manteve a melhora no cenário epidemiológico e três regiões estão com bandeira laranja, que representa médio risco, e as outras seis com amarela.