Com avanço da vacinação, o Município do Rio registrou queda de 44% de óbitos por covid-19Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 15:18 | Atualizado 03/07/2021 15:52

Rio - Neste sábado, 3, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que 60,2% dos cariocas acima dos 18 anos já receberam uma dose ou a dose única da vacina contra covid-19. Segundo o Painel Rio COVID-19, 20,1% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única do imunizante e completaram o esquema vacinal contra o coronavírus. Ao total, a capital fluminense aplicou 4.190.072 doses, sendo que 3.128.185 correspondem à primeira e 1.011.580 equivalem à segunda dose.

Durante a apresentação do 26° Boletim Epidemiológico da cidade, nesta sexta-feira, 2, o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, destacou que, até o momento, foi registrado uma redução de 44% de óbitos e de 27,5% dos pacientes internados por covid-19 , devido ao avanço da vacinação na capital fluminense.

A taxa de ocupação dos leitos operacionais na cidade é de 77%, o número já chegou a alcançar 96% em março e 93% durante o final de maio. O município do Rio registrou, nesta sexta-feira, 74 mortes e 884 casos confirmados pela doença nas últimas 24 horas.

O responsável pela pasta afirmou que a próxima semana do calendário de vacinação é considerada decisiva para o combate à pandemia de covid-19 no Rio de Janeiro. A partir da segunda-feira, 5, o calendário prevê a vacinação de pessoas de 42 anos e completa toda a população de 40 anos ou mais no próximo sábado, 10. Soranz explicou que a faixa etária de 40 até 59 anos é responsável por 45% das internações que acontecem nos hospitais cariocas neste momento.

O secretário recomendou que os cariocas se imunizem no dia previsto e disse que o número de internações pode cair caso a proteção seja feita. "Imunizar o grupo acima de 40 anos é fundamental e vai ser o próximo passo para reduzir ainda mais o número de pessoas internadas. Essa próxima semana é decisiva para a campanha contra a covid-19. Pedimos e reforçamos que as pessoas elegíveis se protejam logo e não esperem a repescagem", afirmou Soranz.

Calendário de vacinação

Na próxima segunda (5), mulheres de 42 anos podem se vacinar, na terça (6) é a vez dos homens. Na quarta (7), a vacinação é prevista para pessoas de 41 anos ou mais, mulheres de manhã e homens durante a tarde. Na quinta (8), o calendário prevê a imunização de mulheres com 40 anos e homens da mesma idade na sexta (9).

Confira o calendário de vacinação para a próxima semana Secretaria Municipal de Saúde