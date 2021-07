Durante a apresentação do 26° Boletim Epidemiológico do Rio, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciou a queda de 44% no número de óbito na cidade - Reprodução / Prefeitura do Rio

Durante a apresentação do 26° Boletim Epidemiológico do Rio, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciou a queda de 44% no número de óbito na cidadeReprodução / Prefeitura do Rio

Por Jorge Costa*

Publicado 02/07/2021 11:11 | Atualizado 02/07/2021 13:50

Rio - O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, afirmou que a próxima semana do calendário de vacinação é considerada decisiva para o combate à pandemia de covid-19 no Rio de Janeiro. Ele explicou que a faixa etária de 40 até 59 anos é responsável por 45% das internações que acontecem nos hospitais cariocas neste momento. A avaliação foi feita nesta sexta-feira (2), durante a apresentação do 26° Boletim Epidemiológico da cidade.



A partir da segunda-feira (5), o calendário prevê a vacinação de pessoas de 42 anos e completa toda a população de 40 anos ou mais no sábado (10). O secretário de Saúde do Rio recomendou que os cariocas se imunizem no dia previsto e disse que o número de internações pode cair caso a proteção seja feita.



"Vamos vacinar hoje o grupo que mais ocupa os hospitais, então o grupo de 40 a 59 anos é responsável por 45% da internação no Rio de Janeiro. Imunizar o grupo acima de 40 anos é fundamental e vai ser o próximo passo para reduzir ainda mais o número de pessoas internadas. Essa próxima semana é decisiva para a campanha contra a covid-19. Pedimos e reforçamos que as pessoas elegíveis se protejam logo e não esperem a repescagem", afirmou Soranz.



Para fins de comparação, o percentual da faixa etária de todas as pessoas até 39 anos é de 19% nas internações, e o da população vacinada de 60 até 69 anos é de 12%. A cidade do Rio está neste momento com 726 pessoas internadas pela covid-19, de acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde.



A vacinação já alcançou 58,6% da população maior de idade para a primeira dose no Rio. Soranz explicou que com a aceleração da campanha foi possível estabelecer novas metas e a expectativa em julho é imunizar 70% da população.



O secretário destacou que até o momento foi registrado uma redução de 44% de óbitos e de 27,5% dos pacientes internados por covid-19. A taxa de ocupação dos leitos operacionais na cidade é de 77%, o número já chegou a alcançar 96% em março e 93% durante o final de maio. Nas últimas 24 horas, o Rio registrou 115 mortes e 775 casos confirmados pela doença.



"A gente esperava ter um inverno muito duro, com muitos óbitos e internações, com quatro vezes mais do que estamos vendo. Os efeitos da vacina são claros e a gente começa a ver uma redução muito expressiva dos números de caso mesmo estando no período mais perigoso para a gripe e em um período de maior sazonalidade", afirmou Soranz.



O secretário municipal de Saúde alertou que o risco de contaminação por covid-19 na cidade continua alto e fez um apelo para que a população continue mantendo todas as medidas de distanciamento social e proteção à vida. Das 33 regiões administrativas da capital, apenas cinco possuem risco moderado de contágio e as restantes se mantiveram com classificação de alta circulação do vírus.



"Ainda temos um nível de transmissão muito alto na idade. As vacinas estão funcionando, mas este é o momento de usarmos máscara, de segurar, evitar se aglomerar e ter qualquer tipo de exposição desnecessária pois ainda vemos muitos casos de covid-19 circulando", explicou Soranz.



No total, aproximadamente quatro milhões de vacinas foram aplicadas. Estão com o esquema de imunização completo 1,02 milhão de pessoas, incluindo as 47 mil que receberam dose única.

Registro de 85 menores de idade foi equívoco



Daniel Soranz esclareceu que o registro de 85 menores de idade vacinados foi um equívoco na digitação das pessoas vacinadas, e que a Secretaria de Saúde do Rio está realizando uma verificação para corrigir as datas.



O município vacinou, segundo Soranz, seis menores de idade. Três eram atletas e a imunização foi feita por um pedido do Ministério da Saúde, e as outras três foram grávidas com comorbidades que apresentaram recomendação médica específica e a imunização foi aprovada pelo comitê científico da prefeitura. Contudo, Soranz explicou que são casos excepcionais. “Com indicação médica explícita, grávidas podem se vacinar, mas são indicações muito pontuais e os médicos devem se atentar a isso”, explicou o secretário.

Publicidade

Confira o calendário de vacinação para os próximos dias

Nesta sábado (3), está previsto a repescagem para quem não conseguiu se vacinar. Gestantes, lactantes e puérperas também podem comparecer nos postos durante todos os dias da campanha, de segunda até sábado.

Publicidade

Na próxima segunda (5), mulheres de 42 anos podem se vacinar, na terça (6) é a vez dos homens. Na quarta (7) a vacinação é prevista para pessoas de 41 anos ou mais, mulheres na manhã e homens durante a tarde. Na quinta (8) o calendário prevê a imunização de mulheres com 40 anos e os homens da mesma idade na sexta (9).

Soranz comemorou a vacinação e ressaltou que a taxa de adesão e comparecimento da população nos postos de saúde no Rio está em 90% de acordo com a idade, o que significa que a 9 a cada 10 pessoas que foram chamadas para se vacinar foram ao posto. Para os que faltaram, a Secretaria irá realizar a busca ativa nos endereços de cada um.

Publicidade

fotogaleria



*Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno