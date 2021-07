Batida ocorreu na Avenida Rio Branco, altura da Av. Nilo Peçanha, no Centro do Rio, por volta das 6h20 deste sábado - Divulgação/Guarda Municipal

Batida ocorreu na Avenida Rio Branco, altura da Av. Nilo Peçanha, no Centro do Rio, por volta das 6h20 deste sábadoDivulgação/Guarda Municipal

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 17:21 | Atualizado 03/07/2021 17:27

Rio - Guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) e do Grupamento Tático Móvel (GTM) atuaram na prisão de um homem de 33 anos, na manhã deste sábado, 3, por embriaguez após uma colisão na lateral do VLT na Avenida Rio Branco, altura da Avenida Nilo Peçanha. O acidente não chegou a interromper o serviço do transporte público, que seguiu viagem depois de ter sido liberado pelos guardas.



Segundo a Guarda Municipal, a batida aconteceu após o condutor ter avançado o sinal vermelho. Quando os guardas que estavam patrulhando a região foram auxiliar o condutor, perceberam os sinais de embriaguez e o homem confirmou ter ingerido bebida alcoólica.

Ainda conforme a corporação, o motorista foi conduzido para a 5ª DP (Centro) e, em seguida, foi levado para fazer o exame de alcoolemia, que constatou a ingestão de bebida alcoólica. Além do crime de trânsito, o condutor também foi autuado pelo avanço do sinal.