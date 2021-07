Marcelo Freixo, deputado federal (PSB-RJ) - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 14:06 | Atualizado 03/07/2021 14:18

Rio - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) optou pelo verde e amarelo para ir à manifestação deste sábado (3), no Centro do Rio, contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a condução do governo federal em relação à compra de vacinas. Em post nas redes sociais, Freixo explicou a escolha pelas cores. A bandeira do Brasil e o uniforme da Seleção têm sido associados, nos últimos anos, a apoiadores do presidente.

"O verde e o amarelo pertencem ao povo brasileiro. Quem vai às ruas defender democracia, emprego e vida tem o direito de ir com a cor que quiser", escreveu Freixo em uma publicação no Instagram. "Hoje nosso encontro é para libertar o Rio e o Brasil das milícias e da corrupção, lutar para que as cores da nossa bandeira voltem a representar a união do povo e não sua divisão", completou o parlamentar.

Manifestação toma a Avenida Presidente Vargas, no Centro

A manifestação deste sábado estava programada para o fim do mês, mas foi antecipada após acusações de crime de prevaricação por parte do presidente em relação a supostos pedidos de propina na compra da vacina Covaxin. No Rio, o protesto começou durante a manhã, na Avenida Presidente Vargas , e é organizado por partidos de oposição, entidades e movimentos sociais.

Aos gritos de "Fora Bolsonaro", os populares iniciaram às 11h10 a caminhada do Monumento Zumbi dos Palmares em direção a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. Os manifestantes também carregavam diversas faixas e cartazes pedindo vacina e o impeachment do presidente.

A Polícia Militar informou que equipes do 4ºBPM (São Cristóvão) e 5ºBPM (Praça da Harmonia) acompanham manifestação popular que acontece no Centro da Cidade. Entretanto, a corporação não divulgou a estimativa do público presente. Manifestantes que estão no local avaliam que o ato deste sábado aparenta ser maior do que o último, no dia 19 de junho.