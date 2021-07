Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho - Arquivo O Dia

Publicado 03/07/2021 12:12 | Atualizado 03/07/2021 12:13

Rio - Um confronto entre traficantes rivais assustou os moradores do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na manhã deste sábado (3). Segundo relatos, o confronto começou por volta das 8h. Às 11h, tiros foram ouvidos novamente. O clima segue tenso na região.

O tiroteio ocorre entre traficantes da Serrinha, em Madureira, dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), e do Juramento, controlado pelo Comando Vermelho (CV). Moradores relataram terem visto um outro grupo saindo do Morro da Primavera, em Cavalcante, rival do tráfico do Juramento.

A Polícia Militar informou que equipes do 3º BPM (Méier), 9º BPM (Rocha Miranda) e 41º BPM (Irajá) foram mobilizadas.

"As comunidades dessa região vêm sofrendo com os recentes confrontos gerados por disputas territoriais entre grupos de criminosos rivais. Ao reforçar o policiamento ostensivo com emprego de tropas das unidades operacionais da região, a ação da Polícia Militar tem o objetivo de estabilizar o confronto entre criminosos e preservar a vida de moradores inocentes", informou a corporação, em nota.

Bom sábado! Bala comendo no Juramento... Pau tá quebrando firme sábado de manhã com um monte de trabalhador saindo de suas casas pra trabalhar! Que Deus proteja os de bem...Ps: Juramento é lá naqueles morros ao fundo e parece que é pertinho!!Bom sábado! pic.twitter.com/yRb5byc8ta

— ULISSES DJ (@ulissesdj) July 3, 2021