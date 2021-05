MC Marcelly Reprodução Instagram

22/05/2021

Recentemente, Mc Marcelly voltou a ser assunto na mídia, após a prisão de seu ex-marido por agressão e cárcere privado. A cantora vinha sofrendo com um relacionamento extremamente tóxico e abusivo com o pai de sua filha, o empresário Frank Cavalcante. Até os vizinhos do condomínio onde o ex-casal morava, em Pilares, na Zona Norte do Rio, notavam que a funkeira não estava feliz no relacionamento. Em conversa exclusiva com a coluna, Marcelly falou sobre como deixou a situação chegar ao extremo.



"Viver em um relacionamento abusivo é realmente complicado. Sempre achamos que vai haver mudança, mas não vai. Aguentei demais, mas chega uma hora que não dá mais. Nunca imaginei isso tudo. Sempre achei que conseguiria resolver tudo de boa. Mas infelizmente quando outra pessoa não quer, é impossível resolver", conta Marcelly, que garantiu que não quer mais qualquer tipo de contato com seu agressor.



Ela confessa ainda que chegou a temer por sua vida. "Não conseguia sair daquilo, até que chegou ao extremo e fiquei com tanto medo de morrer que resolvi fugir", se limitou a dizer a Mc, que afirmou também estar ainda um pouco desorientada em relação a tudo que aconteceu. "Ainda um pouco perdida, mas aos poucos tudo vai se acertar".



Frank Cavalcante continua preso, após a Justiça converter sua prisão em flagrante pela preventiva. Na decisão da juíza Rachel Assad Cunha, a magistrada afirma que a liberdade de Frank coloca em risco a ordem pública e que há risco de reincidência criminosa, em razão do seu perfil agressivo. A segurança de Marcelly também foi pontuada pela juíza, considerando haver riscos a vida da cantora.



Pesaram contra ele as informações colhidas no auto de prisão em flagrante, uma vez que a própria Mc Marcelly relatou aos policiais que estava sendo mantida presa no quarto do apartamento do casal desde o dia 28 de abril. Na ocasião, ela relatou ainda ter sido vítima de agressões de seu agora ex-companheiro.