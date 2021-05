Cantora afirmou que Francimar Jorge não aceitou fim do casamento Reprodução Record TV

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 05:00

Esta coluna descobriu alguns detalhes do relacionamento abusivo que Mc Marcelly vivia com seu ex-marido, Frank Cavalcante. Segundo fonte que já frequentou o apartamento e o convívio do casal, o empresário - que está preso por agressão e cárcere privado da cantora - a proibia de ter amigos, fazia com que os amigos dele fossem os dela e não deixava ela sair sozinha. A funkeira só trabalhava e, dentro de casa, costumava conviver com os gritos do ex-companheiro, com quem ela participou de uma das edições do reality 'Power Couple', da Record TV.



Um dos vizinhos da cantora no condomínio que ela morava com Frank, em Pilares, na Zona Norte do Rio, também falou um pouco sobre a rotina do agora ex-casal. "Não só eu, como alguns moradores suspeitavamos disso (cárcere privado). Os toldos do apartamento dela nunca foram levantados. Quando ela andava com ele era sempre de cabeça baixa, a filha quase nunca vinha ao condomínio e, quando vinha, vivia sozinha na área de lazer e contava muitas histórias, mas a gente não sabia até onde era verdade", diz a fonte, que não será identificada por razões óbvias.