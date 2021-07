Cristo Redentor - Daniel Castelo Branco

Cristo RedentorDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 18:01 | Atualizado 03/07/2021 18:09

Rio - A Marinha do Brasil, em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, realizará, neste domingo, 4, às 19h30, a projeção da imagem de um colete salva-vidas no monumento Cristo Redentor. A ação, que procura lembrar a importância do uso desse equipamento de segurança, também tem o objetivo de intensificar a divulgação da campanha “Cuidando da Nossa Gente”, que ocorrerá ao longo de 2021.



Organizada pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), com o apoio do Comando do 1º Distrito Naval, da Diretoria de Portos e Costas e do Tribunal Marítimo, a campanha busca a arrecadação e a distribuição de coletes salva-vidas para as colônias de pesca artesanal do Rio de Janeiro. Além da distribuição deste fundamental item de salvatagem, outras ações de conscientização da segurança da navegação também serão realizadas, como palestras e mutirões, visando regularizar as embarcações.



Publicidade

A arrecadação de coletes salva-vidas contou com o apoio da Sociedade Amigos da Marinha no Rio de Janeiro (Soamar-Rio) e de diversas instituições que valorizam ações que podem salvar vidas no mar, tais como a Praticagem do Rio de Janeiro, o Sindicato das Agências de Navegação Marítima e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro (SindaRio), o Instituto Mar e Portos (Imapor) e a Camorim Serviços Marítimos.



De acordo com a Marinha, o material arrecadado já está sendo distribuído aos representantes das colônias de pesca artesanal durante as inspeções navais.