Rio de Janeiro

Secretaria diz que 60% dos cariocas acima dos 18 anos receberam a primeira dose da vacina contra covid

Segundo o Painel Rio COVID-19, 20,1% das pessoas já tomaram as duas doses ou a dose única do imunizante. A capital fluminense registra redução de 44% no número de mortes pela doença

Publicado 03/07/2021 15:18 | Atualizado há 1 hora