Por O Dia

Publicado 04/07/2021 20:03

Dona da beleza! Grazi Massafera surgiu deslumbrante em um clique que dividiu com seus seguidores do Instagram, neste domingo. A atriz publicou uma foto onde aparece de topless, usando um look de inverno elegante, deixando os fãs babando.

Em outro post, ela aparece iluminada, enquanto o sol a ilumina seu rosto, exaltando ainda mais sua beleza e seus olhos azuis. Na legenda, ela escreveu uma frase de Manuel Bandeira: "Eu gosto de delicadeza. Seja nos gestos, nas palavras, nas ações, no jeito de olhar, no dia-a-dia e até no que não é dito com palavras, mas fica no ar..." Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Essa foto esta tão linda!", escreveu um. "Perfeita", disse outro. "Oh mulher bonita!", falou um terceiro.