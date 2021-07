Viih Tube e namorado compartilham momentos românticos no hotel - Reprodução Internet

Viih Tube e namorado compartilham momentos românticos no hotelReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 17:53 | Atualizado 04/07/2021 17:54

O casal Viih Tube e Bruno Magri está cada mais próximo. O namoro, que resistiu a passagem da influenciadora digital pelo "Big Brother Brasil 21", da Globo, vai ganhar um novo passo: os dois, que estão juntos há dois anos, vão juntar as escovas e dividir o mesmo teto na casa da loira em São Paulo. Aos 20 anos, ela já pensa em oficializar a união muito em breve.

"Vamos casar, sempre quis deixar claro que o Bruno seria o marido ideal e que meu amor por ele era ao ponto de não ter dúvidas que ele será um bom marido, mas não tenho pressa nenhuma para que isso aconteça", revelou ela, ao Gshow.



Viih conta ainda que os dois são muito parceiros e elege o que mais gosta no namorado. "Amo o bom humor e a paz que ele me transmite quando estamos juntos. Acabo me desfocando dos problemas, ele traz uma boa energia", entrega. Bruno concorda e elogia a namorada: "O que mais gosto nela é a maturidade, ela sabe lidar com os problemas, aprendo muito com ela. Tem foco, é muito centrada e determinada".



Ciumes não é uma questão para Viih e Bruno. "Não é algo que a gente sofre. Confiamos muito um no outro. No começo eu tinha medo de me entregar para alguém 100%, mas quando nos entregamos real, não foi um problema", declarou ela.