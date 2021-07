Fiuk e Thaisa Carvalho - Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 18:27

A fila andou para Fiuk! É que, de acordo com Leo Dias, colunista do "Metrópoles", o cantor passou o fim de semana em Santos, no litoral paulistano, na companhia da blogueira Thaisa Carvalho. E tem mais: tudo indica que os dois estão namorando. Segundo fontes, o casal se reveza entre a casa do finalista do "Big Brother Brasil 21, da Globo, em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, e a residência da moça, me Santos.

Apesar da notícia, ainda há poucas informações sobre os dois enquanto casal nas redes sociais. Até o momento, tanto Fiuk quando Thaisa não deram a entender que estariam juntos. Apesar de ser bastante namorador, faz tempo que Fiuk não torna um dos seus relacionamentos públicos. O último dele foi com a atriz Isabella Scherer, que participou de "Malhação: Viva a Diferença". No BBB, o artista viveu um breve affair com Thais Braz e iniciou uma paquera com Juliette, muito shippada fora da casa, mas que não vingou.