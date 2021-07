Kevinho - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 21:35 | Atualizado 04/07/2021 21:36

O cantor Kevinho, que recentemente exibiu seu Porsche avaliado em R$ 620 mil nas redes sociais, ainda não tem habilitação para dirigir o automóvel. O funkeiro explicou em entrevista para Eliana, neste domingo, que ainda não teve tempo de fazer a autoescola.

"Demora muito tempo. Com esse tempo na autoescola, posso passar no estúdio fazendo música", justificou ele, que já sabe dirigir. O cantor tem de 22 anos e uma coleção de carros importados. Ele costuma compartilhar com os fãs conquistas caríssimas como joias, tênis de grife e barco particular. Recentemente, o cantor revelou ao público que conquistou seu primeiro milhão de reais aos 18 anos. Arrasou!