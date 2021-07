Zezé di Camargo & Luciano e Rodrigo Faro - Reprodução/Instagram

Zezé di Camargo & Luciano e Rodrigo FaroReprodução/Instagram

Por iG

Publicado 05/07/2021 09:38 | Atualizado 05/07/2021 09:41

São Paulo - Rodrigo Faro e Zezé Di Camargo se envolveram em uma polêmica e tanto nesse fim de semana. Eles começaram uma briga nas redes sociais após o cantor falar que o apresentador é "talentoso, mas vende até a mãe por audiência". Porém, a treta entre o sertanejo e o funcionário da Record teria começado há dois anos.

fotogaleria

Publicidade

Segundo o colunista Leo Dias, Zezé Di Camargo está irritado com Rodrigo Faro desde 2019. Na época, o apresentador exibiu um programa especial de dia das mães com Zilu Godoi, com quem o cantor foi casado por mais de 30 anos. Entretanto, a socialite também falou da traição do ex-marido com Graciele Lacerda, que fez com que eles se divorciassem.

"Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele. Sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Aí quando surgiu essa pessoa que está com ele, tentei salvar por três anos meu casamento", disse Zilu durante a entrevista. O cantor teria ficado bastante incomodado com Faro por não ter cortado esse trecho do programa e não teria perdoado o apresentador desde então.

Publicidade

Entenda a polêmica

Publicidade

"Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena", escreveu o cantor. Rodrigo fez questão de rebater essa publicação e disse para o cantor ter respeito com a mãe dele e com o momento delicado de saúde que ele a família estão vivendo.