Rodrigo Faro - Edu Moraes

Rodrigo FaroEdu Moraes

Por iG

Publicado 02/07/2021 16:30 | Atualizado 02/07/2021 16:33

O apresentador Rodrigo Faro, apresentador do “Hora do Faro” na Record, testou positivo para a Covid-19 e precisou cancelar todas as gravações que teria nesta sexta-feira (2), segundo o colunista do R7 Flávio Ricco.

Faro inclusive precisou suspender as gravações com o casal eliminado do “Power Couple”, Nina e Felipe.



As gravações da semifinal do "Canta Comigo", porém, já foram gravadas e irão ao ar no domingo (4), normalmente.