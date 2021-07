Tiago Abravanel e a professora Brennda Martins - Globo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 09:04 | Atualizado 05/07/2021 09:12

Rio - Tiago Abravanel comoveu os jurados da "Super Dança dos Famosos" neste domingo e conquistou uma vaga para a semifinal do quadro junto a Sophia Abrahão. O ator e a professora performou uma coreografia cheia de representatividade LGBTQIA+ fazendo referência a dança vogue, que surgiu nos ballrooms (clubes gays) norte-americanos na década de 1940, e conquistou nota 10 de todo o júri.

"Nunca aconteceu de uma bicha estar aqui, dando pinta. Isso faz parte da história do Brasil e do mundo, onde as drags e travestis dançavam no ballroom. A Madonna se inspirou nesse lugar. É um grito de ousadia e deboche. Eu falei: eu não vou deixar passar essa oportunidade. É sobre isso!", disse o ator.

Gil do Vigor avaliou a performance e ressaltou o poder da representatividade. "Veio com uma mensagem, com um grito. Te amo!", disse ele. "Quantos se viram nesses momentos de dança. Isso salva a vida", elogiou Fernanda Gentil, que ainda ressaltou o uso da Língua Brasileira de Sinas - LIBRAS em alguns momentos da coreografia.

Para encerrar o júri artístico, Taís Araujo se emocionou e elogiou. "Tenho profundo amor por você. Isso é arte, que provoca, que te faz pensar, que toca a gente. É aquela que você olha e fala: 'Isso é transformador'. Obrigada por transformarem a nossa vida, a nossa tarde", disse.