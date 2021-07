Dani Suzuki posta foto nua com trança longa loira - Reprodução do Instagram

Por Juliana Pimenta

Publicado 05/07/2021 09:00

Rio - Exibida originalmente em 2014, a reprise de 'Malhação Sonhos' reforçou vários debates recorrentes nas tramas de novelas. No enredo, Marcelo, vivido por Felipe Camargo, decide ignorar seu compromisso com a esposa, Delma (Patrícia França), e se rende aos encantos de Roberta, interpretada por Danni Suzuki, que, sete anos depois, tenta explicar o comportamento da personagem.

"Roberta é uma caixinha de surpresas (risos). Ela é uma mulher imprevisível e essa é uma característica que torna o personagem ainda mais interessante de interpretar. A cada capítulo ela me surpreendia. Ela não tem escrúpulos e joga pesado para conquistar o Marcelo. A cena em que ela cai nos tapas com a Delma na piscina é uma das cenas que eu mais gosto. Mostra o quanto a Roberta não mede esforços para ter o que quer. E outra cena que gosto muito é quando ela conta para Delma que ela tem um caso com Marcelo. Acho que naquele momento ela mostra o quanto é venenosa", desabafa Danni, que também consegue ver uma moral bonita na história."A trajetória da Roberta traz uma mensagem de esperança no final, mesmo com tudo o que acontece. Ela apronta muito, mas apesar de ter o que merece ainda consegue ter força para recomeçar. E recomeços sempre são possíveis", pondera a atriz, que comemora a reapresentação da trama."Fiquei muito feliz, toda reprise é uma nova oportunidade de curtir novamente um personagem querido, principalmente em projetos de tanto sucesso como foi 'Malhação Sonhos'. A Rosane Svartman e o Paulo Halm são grandes roteiristas e a história se mantém ainda muito atual, trazendo reflexões importantes", destaca.Mas a participação de Danni na novelinha teen não começou em ‘Sonhos’. A atriz compara as temporadas de 2004 e 2014. "Foi muito interessante voltar a ‘Malhação’ e em outra personagem. Até hoje a Miyuki, da primeira temporada que fiz, é uma personagem muito lembrada pelas pessoas e uma personagem mais que especial para mim. Voltar em um projeto que eu tinha lembranças tão boas foi muito gratificante e desafiador. Roberta é uma personagem completamente diferente de Miyuki, traz um outro registro, e o público entendeu perfeitamente isso", lembra Danni que, em referência ao nome da temporada, abre o coração sobre suas aspirações e novos projetos."Eu sou uma grande sonhadora. Tenho planos tão grandes para meu futuro! Cada sonho está conectado a um sonho maior. A cada ano vou realizando os menores e montando a base para que o grande sonho também se realize. E esse eu tenho elaborado a cada detalhe. Acho que se um dia eu parar de sonhar, eu paro também de viver", vibra Danni, que já tem outro projeto em vista. “Estou trabalhando no meu documentário sobre crianças refugiadas. Uma parte eu já gravei, mas ainda falta filmar bastante material’, revela.