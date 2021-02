Márcio Victor, do Psirico, fará participação especial no Bloco da Anitta Divulgação

Publicado 13/02/2021 12:43

Rio - O Bloco da Anitta será transmitido ao vivo diretamente da ilha que está sendo gravado o reality show Ilhados com Beats, neste domingo. O show carnavalesco terá a participação especial do cantor Márcio Victor, do Psirico, e poderá ser conferido pelos canais do YouTube da marca e da cantora, a partir das 17h.

No repertório, Anitta promete uma mistura de ritmos, assim como faz em cima do trio elétrico. "O meu bloco completa cinco anos em 2021. Mesmo ilhada, eu não poderia deixar essa data passar em branco", afirma a cantora.