Jorge Kajuru, Rodrigo Faro e Zezé Di CamargoReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:46

O senador do Estado de Goiás, Jorge Kajuru decidiu meter a colher na confusão envolvendo Rodrigo Faro e Zezé Di Camargo. Ele mandou um recado para o apresentador da RecordTV depois de uma troca de farpas nas redes sociais. "Caro Rodrigo Faro, não sou seu amigo, mas não perca tempo com uma figura podre como Zezé Di Camargo, pois esse eu te garanto: por dinheiro, vende a mãe e o que estiver na frente”, escreveu o jornalista.

A confusão entre Rodrigo e Zezé começou depois que o primeiro anunciou ter pego Covid-19 nas redes sociais e aí o ex-marido de Zilu Godoi alfinetou dizendo que por audiência o apresentador 'venderia até mãe'. O dono do programa 'Hora do Faro' rebateu o sertanejo. Ressalto aqui nessa carreira de 41 anos a importância da minha mãe, uma mulher guerreira, que sempre esteve ao meu lado, apoiando minhas decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias. Assim como a dona Helena, a minha mãe, dona Vera, merece respeito e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você, que tem uma ligação muito forte com sua mãe. Você tem todo o direito de achar o que quiser, mas não fale minha mãe, por gentileza”.

Zezé não recuou: “Não conheço sua mãe, mas respeito muito ela como ser humano, uma mulher, uma mãe e uma senhora que já deve ser. Enfim, não falei da sua mãe, falei de você. Eu tenho motivo pra falar isso, você sabe. Sua produção sabe disso há algum tempo”, disse nas redes sociais.

