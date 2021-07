Monique Elias e Matheus Palheiras serão pais de uma menina - reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/07/2021

Esta coluna já havia antecipado que a influenciadora Monique Elias, ex-primeira dama da Embelleze, estava grávida de seu quarto filho. A gravidez é do relacionamento com o empresário Matheus Palheiras, com que ela assumiu namoro poucos meses após se separar de Itamar Serpa, dono da Embelleze e pai de seus gêmeos. Neste fim de semana, Monique e Matheus fizeram o chá revelação e descobriram que estão à espera de uma menina. O nome escolhido é Aurora, mas se fosse menino, se chamaria Theo.

Além de Aurora e dos gêmeos Isabella e Francisco, de 6 anos, Monique também é mãe de João, de 19 anos, fruto de um relacionamento anterior ao casamento de 12 anos com Itamar Serpa. A coluna deseja felicidades à família.