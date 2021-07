Grazi Massafera - Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:01 | Atualizado 05/07/2021 17:18

Grazi Massafera é mais uma que vai deixar a Globo. Ao rebater a crítica de uma seguidora, a atriz anunciou que a sua relação com a empresa está prestes acabar. “Não estou do lado da Globo! Inclusive, vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade, minha senhora”, respondeu ela.



Tudo começou depois que Grazi se manifestou contra o governo de Bolsonaro ao fazer um post nas redes sociais. “Não dá mais pra ignorar que estamos em perigo. Estamos tão desesperados que mais uma vez milhares de pessoas, com máscara, foram gritar em plena pandemia. Estamos falando de vidas que não foram poupadas, histórias que não foram contadas por puro descaso. Vidas perdidas pelo ódio, pela imprudência e pela violência. Descaso de gente que, em vez nos comandar, nos condena ao perigo, a morte”, escreveu.

Vários colegas de profissão elogiaram o texto da Massafera assim como seus seguidores, mas algumas pessoas a criticaram e outras falaram que ela deveria sair da empresa, onde começou a carreira de atriz há mais de 15 anos. “Deixa de ficar do lado dessa Globo, você é maravilhosa, gente boa, abre seu olho". Grazi rebateu revelando que está de saída da emissora dos Marinho.