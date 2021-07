Mônica Martelli - DIVULGAÇÃO

Após ter recebido algumas críticas por ter ido à festa de Marina Ruy Barbosa no fim de semana, Mônica Martelli admite que errou em ter comparecido ao evento.

Em uma nota enviada pela assessoria ao portal "UOL", Mônica explicou a situação e pediu desculpas. "Errei. Fui parabenizar uma amiga, em uma reunião prevista para poucos convidados. Fui testada para entrar na propriedade e fiquei num campo aberto, na companhia do meu namorado. Estou vacinada. Fiz fotos com algumas pessoas que também estavam testadas. Não é uma justificativa. É de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas", disse.

"Neste momento delicado, é necessário me desculpar, inclusive pelo que faço na minha vida pessoal, pois sei meu papel como artista e cidadã. Estamos na luta e no luto diários, então o que qualquer um de nós faz, impacta na vida de todos. Minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos segue inabalável. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim".

Muitos internautas ficaram incomodados com o fato de Martelli criticar aglomerações e defender o isolamento social, mas mesmo assim ter ido à festa. As críticas também estão fortes pela festa de Marina ter acontecido no final de semana em que a morte de Paulo Gustavo, vítima de Covid-19, completou dois meses.