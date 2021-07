Robert Downey Jr. - E! Entertaiment

Robert Downey Jr.E! Entertaiment

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:40 | Atualizado 05/07/2021 16:40

Robert Downey Jr. deixou de seguir seus colegas de elenco da Marvel. No Instagram, as estrelas que levaram unfollow do ator foram Gwyneth Paltrow, Jeremy Renner, Tom Holland, Tom Hiddleston, Chris Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.

fotogaleria

Publicidade

Robert fez primeiro papel como o Homem de Ferro em 2008. O ator deixou de seguir os colegas apenas no Instagram, já no Twitter, ainda segue os ex-companheiros de ação. Mesmo assim, os fãs foram nas redes sociais do Homem de Ferro cobrar uma explicação.

No Twitter, Robert fez uma postagem divulgando um episódio novo do seu podcast. Nas respostas, os fãs foram diretos: “ACABOU A PALHAÇADA! PODE VOLTAR A SEGUIR TODO MUNDO AGORA”, escreveu uma. “Eu não sei o que está acontecendo, Mr. Stark. Por que você deixou de seguir todo o elenco da Marvel no Instagram?”, questionou outro.

Publicidade

ACABOU A PALHAÇADA! PODE VOLTAR A SEGUIR TODO MUNDO AGORA — • m a h (@_mahrosah_) July 1, 2021

I don't know what's happening Mr Stark... WHYYY DID YOUU UNFOLLOW THE MARVEL CAST ON INSTAGRAM? pic.twitter.com/QgpavjwKYU — pietraa | bw and loki era (@pietraromanoff) July 1, 2021