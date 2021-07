Pastora Sarah Sheeva - Reprodução/SBT

Sarah Sheeva, pastora idealizadora do Culto das Princesas, que incentiva mulheres a terem relações sexuais após o casamento e também para esperar o 'príncipe encantado', fez uma postagem criticando cristãs que utilizam roupas curtas.



A filha dos artistas Baby do Brasil e Pepeu Gomes compartilhou um vídeo publicado pela missionária Ariel Fitz-Patrick, mas traduzido. No vídeo, Ariel aparece de roupas curtas para sair, com top sem alça e saia acima dos joelhos. Em seguida, ela aparece de moletom, dizendo que a roupa anterior não era "decente" e que "Deus não aprova".



Sarah escreveu: "Deus é um Pai protetor! Ele não gosta que suas filhas sejam vulgares! Não dê 'amostra-grátis' aos homens na rua (nem na internet!). Não compartilhe com todos aquilo que é somente do teu Príncipe!!! Daquele que escolher te amar, te cuidar e te honrar!!! Não seja piricrente, seja princesa!"



A pastora afirmou recentemente que está 14 anos sem ter relações sexuais e que não pratica masturbação. "No início foi muito difícil, depois fui conseguindo vencer. Eu não pratico masturbação. No meu caso, que venho do mundo, não nasci na Igreja, não sou uma mocinha virgem que nunca experimentou nada, eu tenho memórias", conta.



"Se eu beijar na boca, é igual ferro: liga em cima e esquenta onde? (risos). É uma luta, gente! Então para que vou começar a esquentar uma parada que não posso esfriar? Só vou pegar na mão no dia do meu noivado, meu namoro será bem radical", disse.