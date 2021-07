MC Loma viraliza ao contar como foi sua primeira vez fazendo sexo anal - Reprodução Internet

Por iG

Publicado 05/07/2021 13:34 | Atualizado 05/07/2021 13:42

São Paulo - O nome de MC Loma estava entre os assuntos mais comentados no Twitter, neste domingo, por conta de um vídeo da cantora em que ela conta como foi sua primeira experiência fazendo sexo anal. O vídeo viralizou por conta da forma engraçada como Loma relatou a história.

“Gente, não tem a britadeira? Ela não entra quando ela vai furar o chão. Ela [barulho de britadeira] bem rápido. Eu tava lá deitada, eu peguei a perna e botei para cima. No que eu coloquei a perna para cima o menino veio com o prego. Quando ele fez assim, pá... foi de vez, minha gente, o negócio! A macaxeira entrou na plantação de vez”, conta.

Loma conta então que desmaiou neste momento. Os amigos que estavam com ela questionam se o que ela diz é verdade, e a cantora afirma que sim. Depois, Loma conta que sentiu dores. “Deu uma dor em mim, não sei te explicar. Começou a dor aqui do cóccix, por dentro do pulmão, quando respirava dava uma pontada no meu butico”, diz.

Por fim, Loma conta que o que foi mais engraçado na situação foi “ver o balão do menino murchando” depois que tudo isso aconteceu. Veja o vídeo da cantora contando o caso.

Depois que o vídeo saiu, internautas começaram a compartilhar alguns relatos de suas próprias experiências sexuais. No entanto, ela se tornou o principal assunto por sua maneira de contar a história.