São Paulo - O ator Bernardo Assis dá vida ao Catatau de "Salve-se Quem Puder". Ele é um homem trans, assim como o personagem que interpreta, e conta que sofreu ataques preconceituosos após aparecer na televisão. O artista fala que já viveu a transfobia na pele em diversas ocasiões e chegou a morar na rua antes de trabalhar na televisão.

Bernardo conta que foi ajudado pela Casa Nem, ONG que trabalha com o acolhimento de pessoas LGBTQIA+ no Rio de Janeiro. "Reconheço todo meu privilégio de ser um homem branco, mas vim do subúrbio, sai de casa e passei um tempo na rua. É uma luta diária a sobrevivência de uma pessoa trans. Por conta do meu trabalho, hoje consigo ser acolhido por amigos, por colegas. Estou morando em São Paulo. Temos algumas ONGs que ajudam muito a população trans. Fui acolhido pela Casa Nem. Fui acolhido lá diversas vezes", diz.

Ele revela que também sofreu muitos ataques após a exibição da cena em que Catatau beija Renatinha (Juliana Alves). O ator fala que pessoas chegaram a descobrir seu endereço e telefone. O ator passou a ser atacado e familiares dele também chegaram a receber ameaças.

"A gente imagina que vai ter hater, principalmente quando se é da comunidade, está acostumado a ser atacado, mas eu não estava preparado para ser atacado dessa maneira. Foi uma onda de ódio e nenhum tipo de afago, carinho. O primeiro impacto foi assustador. Depois vieram algumas mensagens de apoio. Mas foi uma coisa horrorosa e invasiva que eu não estava esperando. Estava de boa e de repente entrei no meu Instagram e fui bombardeado, pessoas me ligando, descobriram meu telefone, meu endereço, me ameaçaram. Abordaram pessoas da minha família. Um verdadeiro pesadelo", conta.

Bernardo fala que entende a importância de sua representatividade, de ser um homem trans na televisão mostrando o trabalho dele de uma maneira positiva e não só aparecendo como mais uma notícia trágica e violenta. O ator analisa que essa visibilidade é uma grande vitória e tudo que ele está vivendo pelo menos vai servir para que os próximos artistas trans nas novelas não passem por essas situações.